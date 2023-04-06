Военный эксперт Винокуров назвал фактор, позволяющий России не идти на поводу у Запада

Россия отказывается от интеграции в процессы, где Запад явно доминирует и навязывает всем свои интересы. Об этом рассказал руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

По его мнению, Россия — это самодостаточное государство, которое не нуждается в участии в различного рода интеграционных процессах. Особенно в тех, где Запад явно преследует только свои интересы.

"В новой концепции внешней политики Россия провозглашается самодостаточным государством-цивилизацией, что позволяет (…) применять по собственному усмотрению военную силу в случае появления угроз себе и своим союзникам", — сказал Винокуров.

Напомним, что 31 марта Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России.

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