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Депутат Журавлёв: ЦРУ рассекретило архивы финансирования украинских националистов — Бандера* был агентом

1:15
Мир

Американцы признали, что финансировали украинских националистов ещё задолго до начала СВО, заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв.

Депутат Журавлёв: ЦРУ рассекретило архивы финансирования украинских националистов — Бандера* был агентом

По словам политика, ЦРУ давно рассекретила документы на эту тему.

"ЦРУ ещё в 2017 году рассекретило 13 миллионов страниц документов, среди которых и те, что касались отношений спецслужбы с украинскими националистами. В справке от 4 февраля 1948 года лидер ОУН* Степан Бандера* и вовсе фигурирует как агент ЦРУ с псевдонимом "Консул 2" — рассказал Журавлёв Общественной Службе Новостей.

Как подчеркнул депутат, прежде чем обнародовать документы, американские службы удалили из них информацию о суммах "поддержки" националистов Украины и сведения о финансовых организациях, через которые переводили деньги.

* Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

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Преступления Степана Бандеры: факты и домыслы - Станислав Бышок
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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