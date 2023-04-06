Депутат Журавлёв: ЦРУ рассекретило архивы финансирования украинских националистов — Бандера* был агентом

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Американцы признали, что финансировали украинских националистов ещё задолго до начала СВО, заявил депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв.

По словам политика, ЦРУ давно рассекретила документы на эту тему.

"ЦРУ ещё в 2017 году рассекретило 13 миллионов страниц документов, среди которых и те, что касались отношений спецслужбы с украинскими националистами. В справке от 4 февраля 1948 года лидер ОУН* Степан Бандера* и вовсе фигурирует как агент ЦРУ с псевдонимом "Консул 2" — рассказал Журавлёв Общественной Службе Новостей.

Как подчеркнул депутат, прежде чем обнародовать документы, американские службы удалили из них информацию о суммах "поддержки" националистов Украины и сведения о финансовых организациях, через которые переводили деньги.

* Степан Бандера — лидер ОУН-УПА (признанной решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

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