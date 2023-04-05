Кирби: Вашингтон разрешает Киеву наносить удары по новым российским территориям

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина наносит удары по новым российским регионам с разрешения США. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

США дают ВСУ добро на ведение боевых действий, которые позволили бы Украине "вернуть" ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — территории, которые Вашингтон до сих пор считает принадлежащими Украине, отметил представитель Белого дома.

"Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины", — подчеркнул Кирби во время брифинга.

При этом Кирби ничего не сказал по поводу обстрелов Белгородской, Курской и Брянской областей со стороны Украины.

Ранее издание Times сообщило, что Белый дом желает, чтобы Украина победила в противостоянии с Россией, и вернула все свои утерянные регионы. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что новые территории являются российскими, и так будет всегда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.