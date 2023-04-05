Белый дом: США донесли Китаю, что эскалация из-за поездки главы Тайваня была бы неуместной

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Белый дом донёс Китаю, что эскалация из-за поездки главы Тайваня на территорию США была бы неуместной.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, находится в США проездом по пути в Латинскую Америку. В среду она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США продолжат держать открытыми каналы коммуникации с Китаем и настаивать на неоправданности эскалации из-за пребывания главы Тайваня на американской территории.

"В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций", — сказала Жан-Пьер на брифинге.

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