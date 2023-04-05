American Conservative: Украина совместно с НАТО разрабатывает план по вторжению в Россию

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Киев при активной поддержке НАТО готовится к проведению операции по вторжению в Крым. Об этом пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.

Он отметил, что о планах использовать американское и другое оружие для попытки захватить Крым Украина заявляет публично. Однако вторжение в Россию при поддержке альянса приведёт почти гарантированно к началу масштабной войны, добавил публицист.

Планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму автор назвал безумными и нереалистичными. Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Вашингтона, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта, заключил автор публикации.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец допустил, что ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область ради унижения армии России.

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