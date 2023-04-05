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InfoBrics: НАТО "подписала" Украине "смертный приговор"

1:46
Мир

Бразильский политолог Лукас Лейрос в статье для InfoBrics заявил, что НАТО "подписала" Украине "смертный приговор".

InfoBrics: НАТО "подписала" Украине "смертный приговор"

Украинская армия получила от НАТО финансовую помощь в размере 500 миллионов евро, но при этом заявка Украины на членство в НАТО была проигнорирована. Политолог Лукас Лейрос утверждает, что этот подкуп является "смертным приговором" для украинской армии, которая без вступления в НАТО не сможет победить российские силы. Он также отмечает, что это может вызвать недовольство среди националистических слоев украинского государства и усилить внутреннюю напряженность в стране.

НАТО не хочет принимать Украину в свои ряды по нескольким причинам: угроза войны с РФ, нежелание играть на руку позиции Москвы, а также из-за того, что Украина находится в состоянии конфликта. Запад продолжает использовать Киев как площадку для прокси-войны с Россией, а взамен обещает вступление в НАТО. Однако, как отмечает автор статьи, альянс с 2008 года "кормит" Киев обещаниями.

В статье для издания InfoBrics политолог пишет, что таким подкупом альянс подписал "смертный приговор" украинской армии, которая без вступления в НАТО не сможет победить российские силы.

"Перед лицом сценария очевидного военного поражения, который можно было бы обратить вспять только при прямом вмешательстве со стороны альянса, невозможность вступления становится еще более неприятной, поскольку в некотором смысле это действует как "смертный приговор” украинским силам, у которых нет необходимых средств для победы над русскими", — пишет Лукас Лейрос.

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В НАТО решились! Артамонов: скоро нас втянут в новую войну
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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