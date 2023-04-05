Подоляка: заявления Украины о "захвате" Крыма нужны для поднятия боевого духа ВСУ

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Политический обозреватель и автор видеоблога "Мир сегодня" Юрий Подоляка уверен, что заявления Украины о "захвате" Крыма нужны для поднятия боевого духа ВСУ.

Подоляка отметил, что рассказы о разрушении Крымского моста являются глупостью и что Украина не планирует настоящего захвата Крыма. Подоляка также подчеркнул, что главная цель заявлений — вернуть боевой дух украинскому войску, которое будет "освобождать" Крым.

Он считает, что это необходимо для того, чтобы солдаты были идеологически готовы к атаке. Вместо того, чтобы поднимать боевой дух, Украина должна работать над дипломатическим решением этой проблемы.

"Единственная задача — вернуть боевой дух украинскому войску, которое будет "освобождать" Крым. Чтобы они идеологически шли, другой задачи нет. Все прекрасно понимают, что это чушь", — рассказал Подоляка в интервью телеканалу "Крым 24".

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