Китай отвергает попытки американского руководства возобновить контакты на высоком уровне, сообщает издание Politico.
По данным издания, которое ссылается на источники, в Пекине не поддерживают назначение новой даты визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, не согласуют поездки других американских чиновников.
И даже не соглашаются на организацию телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам анонимных американских чиновников, Пекин отвергает все усилия Вашингтона. И это нежелание восстанавливать дипломатические контакты с США может ещё более усилиться после поездки в Соединённые Штаты и встреч с американскими чиновниками главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Politico поясняет, что нежелание Китая поддерживать постоянные контакты на высоком уровне происходит из "чрезвычайно напряжённых отношений" между двумя странами в последние месяцы.
Напомним, госсекретарь США собирался посетить Пекин в феврале. Однако Блинкен отложил визит на неопределённый срок после того, как над территорией США пролетел китайский аэростат.
В США заявляют, что аэростат собирал разведданные, в Китае подчёркивают, что это был сбившийся с курса гражданский метеозонд.
Конечно, дело не только в аэростате. В Пекине явно не собираются забывать прошлогодний визит тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Ну и стоит отметить, что инициативы КНР — например, по урегулированию кризиса на Украине — в Вашингтоне комментируют с пренебрежением. И постоянно грозят санкциями. Да и не только грозят, но и вводят их, пытаясь ограничить развитие высокотехнологичных китайских предприятий.
Теперь же дело пытаются представить так, будто США стремятся наладить отношения с Китаем, но вот в КНР на контакты с американцами идти отказываются. Хотя, может быть, для начала неплохо было бы перестать провоцировать, а уж потом договариваться о контактах.
Понятно, что это не самая сильная сторона американской дипломатии, но можно ведь попробовать.
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