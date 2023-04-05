Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Системные требования для Star Wars Jedi: Survivor
Для God of War Ragnarok вышло обновление 4.00
Баранец: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область ради унижения армии России
Росстат: заболеваемость сифилисом среди граждан РФ выросла на 71 процент
Перед Калининградской областью образовалась пробка в несколько километров из желающих попасть в РФ
Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса
Завтра в Epic Games Store начнется весенняя распродажа
Jeep Wrangler 2024 года покажет больше технологий, утонченности — и более дешевый 4xe
Новый Range Rover получил противоречивую отделку Mansory

Гендиректор Института ЕврАзЭс Лепёхин: Китай поддерживает себя, а не Россию

1:44
Мир

В России многие оценили визит Си Цзиньпина в Россию как поддержку действий нашей страны, в том числе в спецоперации. Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин выразил своё мнение по этому поводу.

Гендиректор Института ЕврАзЭс Лепёхин: Китай поддерживает себя, а не Россию

Он считает, что Китай заинтересован в реализации проекта "Единая судьба человечества", поэтому рассматривает Европу как свой рынок.

"В каком-то смысле европейцы, чтобы целиком не зависеть от американцев, начинают заигрывать, в том числе с китайцами, то есть рассматривают как ещё одного партнёра, который будет обеспечивать баланс", — рассказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Также европейцы заинтересованы в том, чтобы Китай не участвовал в противостоянии РФ и НАТО.

Многие в России оценили визит Цзиньпина как поддержку действий РФ, однако это не так. По мнению Лепёхина, китайский лидер не осудил Владимира Путина. Данный факт вызвал восторг. Европа, наоборот, рассматривает это как отсутствие поддержки со стороны КНР. 

"То, что Китай нас не осудил, означает, что в геополитике он не на нашей стороне, но и не на стороне Запада. Он и их не будет поддерживать. А это для нас большой плюс. Почему? Потому что Китай играет стабилизирующую роль сегодня в мире. И, в частности, он ставит под контроль Ближний Восток. Это значит, что там позиция американцев слабеет, а это выгодно России", — сообщил Лепёхин.

Китай поддерживает себя, а не Россию, пользуясь тем, что наша страна и американцы находятся в конфронтации. А это на руку Китаю, заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Итоги визита лидера КНР в Россию
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
В России катастрофически не хватает медиков
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Новый Range Rover получил противоречивую отделку Mansory
Гендиректор Института ЕврАзЭс Лепёхин: Китай поддерживает себя, а не Россию
Аллерголог-иммунолог Манило: затяжная аллергия приводит к иммунодефициту
Politico: руководство Китая категорически не хочет говорить с Байденом и Блинкеном
ТАСС: в центре Москвы горит здание Минобороны РФ
Какие автомобили россияне меняют на внедорожники "Москвич"
Группировка ВС Украины в Артёмовске может попасть в двойной котёл в течение четырёх недель
Hyundai покажет в Нью-Йорке неожиданный Ioniq 5 в диснеевской тематике
Хирурги из Оренбурга удалили большую опухоль у 14-летней девочки
Запас хода Kia EV9 — 300 миль, производство в США на Нью-Йоркском автосалоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников