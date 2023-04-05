Гендиректор Института ЕврАзЭс Лепёхин: Китай поддерживает себя, а не Россию

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В России многие оценили визит Си Цзиньпина в Россию как поддержку действий нашей страны, в том числе в спецоперации. Генеральный директор Института ЕврАзЭс Владимир Лепёхин выразил своё мнение по этому поводу.

Он считает, что Китай заинтересован в реализации проекта "Единая судьба человечества", поэтому рассматривает Европу как свой рынок.

"В каком-то смысле европейцы, чтобы целиком не зависеть от американцев, начинают заигрывать, в том числе с китайцами, то есть рассматривают как ещё одного партнёра, который будет обеспечивать баланс", — рассказал эксперт в беседе с Pravda.Ru.

Также европейцы заинтересованы в том, чтобы Китай не участвовал в противостоянии РФ и НАТО.

Многие в России оценили визит Цзиньпина как поддержку действий РФ, однако это не так. По мнению Лепёхина, китайский лидер не осудил Владимира Путина. Данный факт вызвал восторг. Европа, наоборот, рассматривает это как отсутствие поддержки со стороны КНР.

"То, что Китай нас не осудил, означает, что в геополитике он не на нашей стороне, но и не на стороне Запада. Он и их не будет поддерживать. А это для нас большой плюс. Почему? Потому что Китай играет стабилизирующую роль сегодня в мире. И, в частности, он ставит под контроль Ближний Восток. Это значит, что там позиция американцев слабеет, а это выгодно России", — сообщил Лепёхин.

Китай поддерживает себя, а не Россию, пользуясь тем, что наша страна и американцы находятся в конфронтации. А это на руку Китаю, заключил эксперт.

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