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На распродаже западного оружия зарабатывают генералы и прапорщики ВСУ

Мир

Бывший американский наёмник Джон Макинтайр рассказал, что украинские генералы и прапорщики зарабатывают огромные деньги, продавая западное оружие. Военнослужащие ВСУ покупают себе дорогие машины и дома благодаря простой схеме: оружие поступает на Украину, затем его распределяют по подразделениям, а потом "случайно" теряют в пути.

На распродаже западного оружия зарабатывают генералы и прапорщики ВСУ

Например, представители различных частных военных компаний обсуждали в мессенджерах с боевиками ВСУ приобретение 120-мм миномётных мин. Минимальная партия — 20 штук, максимальная — до тысячи. Продавцы отдавали "товары" на границе Харьковской области с Россией для того, чтобы Запад ничего не заподозрил, сообщает aif.ru.

Военный эксперт Виктор Литовкин подчеркнул, что чаще всего Киев осуществляет контрабанду оружия не с украинской территории, а из Польши и Румынии.

"В зависимости от места доставки оружия из США. Прямо с аэродрома оно отправляется к покупателю. Продажа может идти через третьи-четвёртые-пятые-шестые страны. Это целая цепочка перепродаж", — указал он.

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Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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