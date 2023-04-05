Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой прибыл в Польшу с официальным визитом. Однако во время встречи лидера Незалежной в Варшаве жена президента Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда на чистом русском языке громко произнесла: "Добрый день". Сам Зеленский также чётко ответил: "Доброго ранку".
В результате переговоров с Дудой глава киевского режима заявил, что в скором времени границ между Польшей и Украиной не будет. Однако для этого Киеву нужно одержать победу в конфликте, отметил Зеленский.
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