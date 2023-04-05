Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, повлияет ли вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции на развитие спецоперации на Украине.
Литовкин уверен, что скандинавские страны не представляют угрозы для России и не могут никак повлиять на расстановку сил на СВО.
Ранее китайские аналитики отметили, что вступление Финляндии в НАТО заставит Россию развернуть ядерное оружие.
Он отметил, что Финляндию и Украину разделяют огромные расстояния, поэтому эта страна не в силах что-то изменить в военном конфликте.
"Они понимают, что Россия — ракетно-ядерная держава и в ответ так получат, что ни от какого НАТО не останется и мокрого места", — цитирует слова Литовкина Общественная Служба Новостей.
Эксперт считает, экономика Финляндии во многом зависит от России и её ресурсов.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.