Военный эксперт о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: понимают, что Россия — ядерная держава

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Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, повлияет ли вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции на развитие спецоперации на Украине.

Литовкин уверен, что скандинавские страны не представляют угрозы для России и не могут никак повлиять на расстановку сил на СВО.

Ранее китайские аналитики отметили, что вступление Финляндии в НАТО заставит Россию развернуть ядерное оружие.

Он отметил, что Финляндию и Украину разделяют огромные расстояния, поэтому эта страна не в силах что-то изменить в военном конфликте.

"Они понимают, что Россия — ракетно-ядерная держава и в ответ так получат, что ни от какого НАТО не останется и мокрого места", — цитирует слова Литовкина Общественная Служба Новостей.

Эксперт считает, экономика Финляндии во многом зависит от России и её ресурсов.

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