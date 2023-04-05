Зеленскому крепко досталось от поляков за военную помощь и украинских беженцев

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Поляков до глубины души возмутил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву.

Польские пользователи Twitter* считают, что Зеленский совершил так много преступлений, что должен за них отработать в украинской строительной компании, потрудившись для восстановления своей страны.

"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше, чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — написала одна из читательниц.

Пользователи напомнили о получении Зеленским "польского Оскара" за "героизм при защите прав человека" и поинтересовались, какие действия он предпринял для урегулирования ситуации на востоке Украине в течение девяти лет.

Поляки призвали остановить украинизацию из страны и посоветовали Зеленскому "убираться вон" в его неизменной толстовке и спортивных штанах, которыми он демонстрирует абсолютное неуважение к принимающей стороне.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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