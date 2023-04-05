Поляков до глубины души возмутил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву.
Польские пользователи Twitter* считают, что Зеленский совершил так много преступлений, что должен за них отработать в украинской строительной компании, потрудившись для восстановления своей страны.
"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше, чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — написала одна из читательниц.
Пользователи напомнили о получении Зеленским "польского Оскара" за "героизм при защите прав человека" и поинтересовались, какие действия он предпринял для урегулирования ситуации на востоке Украине в течение девяти лет.
Поляки призвали остановить украинизацию из страны и посоветовали Зеленскому "убираться вон" в его неизменной толстовке и спортивных штанах, которыми он демонстрирует абсолютное неуважение к принимающей стороне.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.