Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военный эксперт о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: понимают, что Россия — ядерная держава
Sohu: Россия неожиданно отреагировала на проблемы с госдолгом США
Суд приговорил жителя Хакасии к 16 годам тюрьмы за смертельные пытки над 83-летним отцом
Даже срезав плесень с продукта питания его нельзя употреблять — эксперты
Макрон в Пекине: любой поддерживающий Россию в украинском конфликте является её "сообщником"
Глава НАТО предупредил Китай о последствиях в случае поставок оружия России
Американист дал свой прогноз насчёт кандидата в президенты США: с кандидатом от демократов пока непонятно
Шутку комиков Долгополова и Оганисяна про статуэтку проверит Следственный комитет РФ
РВ: позиции ВС Украины находятся под мощным огнём ВС РФ из-за боёв в Артёмовске

Зеленскому крепко досталось от поляков за военную помощь и украинских беженцев

1:16
Мир

Поляков до глубины души возмутил визит украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву.

Зеленскому крепко досталось от поляков за военную помощь и украинских беженцев

Польские пользователи Twitter* считают, что Зеленский совершил так много преступлений, что должен за них отработать в украинской строительной компании, потрудившись для восстановления своей страны.

"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше, чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — написала одна из читательниц.

Пользователи напомнили о получении Зеленским "польского Оскара" за "героизм при защите прав человека" и поинтересовались, какие действия он предпринял для урегулирования ситуации на востоке Украине в течение девяти лет.

Поляки призвали остановить украинизацию из страны и посоветовали Зеленскому "убираться вон" в его неизменной толстовке и спортивных штанах, которыми он демонстрирует абсолютное неуважение к принимающей стороне.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
МК: в России сильно сократилось количество медицинского персонала в больницах
В России катастрофически не хватает медиков
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Американист дал свой прогноз насчёт кандидата в президенты США: с кандидатом от демократов пока непонятно
Шутку комиков Долгополова и Оганисяна про статуэтку проверит Следственный комитет РФ
Зеленскому крепко досталось от поляков за военную помощь и украинских беженцев
РВ: позиции ВС Украины находятся под мощным огнём ВС РФ из-за боёв в Артёмовске
Дональд Трамп: демократы не учли, что Верховный суд США — республиканский
Перепутавшая ЛДПР и ЛГБТ сенатор Афанасьева оправдалась за оговорку: люди нормально отреагировали
Депутат Госдумы Нилов призвал не стесняться с применением смертной казни в России
Произведения, положившие начало гражданской войне в США: история жизни и творчества Гарриет Бичер-Стоу
"АиФ": Жарихин проинформировал о ключевой цели визита президента Владимира Зеленского в Польшу
Социолог: минимум 80% россиян выступают за выходные дни с 1 по 9 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников