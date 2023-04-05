"АиФ": Жарихин раскрыл истинные причины приезда Зеленского в Польшу

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Владимир Зеленский прибыл в Польшу и уже успел сделать несколько интересных заявлений на пресс-конференции. Так, например, вопрос об отходе из Артёмовска (Бахмута) будет решён в том случае, если появится опасность потери личного состава ВСУ.

Политолог Владимир Жирихин считает, что президент Украины приехал в Варшаву, чтобы просить военную технику, но такую, которой смогут управлять солдаты, то есть советского производства, так как западная техника им пока неподвластна.

"В Киеве прекрасно понимают, что осваивать западную военную технику, более свежую и совершенную, чем старая советская, у них сразу не получается. А им нужно использовать её прямо сейчас и сразу. Поэтому украинцы хотят догрести у поляков то, что у тех, может быть, ещё осталось из запасов советской техники, которую они пока придержали", — сказал Жарихин в беседе с сайтом aif.ru.

Это могут быть и советские самолёты МиГ-29, и танки, и БТР. Но оставить себя совсем без оружия Польша не может, поэтому будет торг, считает политолог. Однако Зеленскому нечего предложить Варшаве, поэтому, скорее всего, он будет просто просить и вооружение, и польских наёмников.

Кроме того, президент Украины, вероятно, будет настаивать на прямом вмешательстве НАТО в конфликт через Польшу, так как эта страна самая "отвязная" часть блока, отметил собеседник. Но согласится ли Варшава на это?

"Они понимают, что на это может быть соответствующий ответ — особенно после того, как Лукашенко "слегка подвооружился" российскими "Искандерами"", — резюмировал Жарихин.

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