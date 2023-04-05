AT: через три года наступит 250-летний юбилей Америки, а империи дольше не живут

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Власти США превратили страну в "адскую дыру", поэтому вскоре Америка может прекратить своё существование. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.

По его словам, США находятся в плачевном состоянии, ведь официальный Вашингтон разрушает не только экономическую систему, но и мечты рядовых граждан о счастливом будущем. Как пояснил журналист, молодые американцы станут жить намного скромнее, чем их родители.

"Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки будет отмечаться всего через три года", — напомнил автор публикации.

Обозреватель также прокомментировал арест экс-президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул: администрация нынешнего главы государства Джо Байдена приступила к устранению оппонентов вместо того, чтобы эффективно решать внутренние проблемы.

Ранее политолог Томас Лифсон заявил, что Байден превратил США в "жалкого, беспомощного гиганта".

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