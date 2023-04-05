Pecat: международный суд не замечает торговлю детскими органами на Украине

Представители Международного уголовного суда (МУС), желающие арестовать президента России Владимира Путина за эвакуацию детей из зоны СВО, не замечают цветущую торговлю детскими органами на Украине, заявила сербский политик Наташа Йованович.

Она отметила, что отправляя донбасских сирот в российские приёмные семьи, власти РФ спасают их от украинских бомб.

"За восемь лет конфликта только на подконтрольной Киеву территории Донбасса бесследно исчезло бесчисленное количество детей, которые, как сообщается, покончили с собой в одном из подаренных Западом передвижных госпиталей", — напомнила Йованович в своей колонке для издания Pecat.

Политик уверена, что это дело рук "Королевы черной трансплантологии" Элизабет Дебрю, работающей на Украине. Эту догадку, по словам Йованович, подтверждают медицинские записи, найденные в Мариуполе, согласно которым местных детей обследовали исключительно на предмет здоровых внутренних органов.

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