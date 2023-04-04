Подоляка заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в апреле

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Блогер и журналист Юрий Подоляка заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в апреле.

Подоляка рассказал, что на южное направление были направлены элитные подразделения ВСУ. По его мнению, контрнаступление может начаться уже в апреле. На Запорожском направлении, по словам Подоляки, были замечены понтонные парки.

В эфире Первого канала блогер рассказал, что у противника 300-400 стволов артиллерии и до 200-300 танков. Этот кулак, по мнению Подоляки, достаточен для первого удара. Однако авиационный кулак РФ численностью до 400 единиц может уничтожить украинские колоны.

"ВСУ могут прорвать нашу первую линию обороны. Однако неизвестно, выдержат ли они наш последующий удар", — заявил Подоляка.

У ВСУ, по мнению блогера, нет иного варианта, кроме как идти в контрнаступление. Российская экономика переходит на военные рельсы. В связи с этим баланс сил будет склоняться в сторону РФ.

"Также в России всё ещё много добровольцев, а украинцы выгребли все запасы. Если сейчас не предпринять атаку, ситуация ухудшится", — уверен Подоляка.