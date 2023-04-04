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Эксперт Тимошенко: Россия увеличит свой контингент на границе с Финляндией

1:08
Мир

В качестве ответа на членство Финляндии в НАТО Россия нарастит свой контингент на финско-российской границе. Такой прогноз дал военный эксперт Михаил Тимошенко.

Эксперт Тимошенко: Россия увеличит свой контингент на границе с Финляндией

Помимо этого, у России есть ещё один способ заставить НАТО беспокоиться — Москва может разместить новые береговые противокорабельные комплексы на берегах Балтики, полагает эксперт.

Тимошенко напомнил, что ситуация осложняется тем, что после вступления Финляндии в НАТО Балтийское море по факту превращается во внутреннее море Альянса.

"Но и тут нам есть чем ответить, хоть бы и с помощью международного права. Или путем размещения большего количества береговых противокорабельных комплексов, так сказать "заставим НАТО понервничать", — сказал Тимошенко в беседе с NEWS.ru.

Кроме этого, российская сторона увеличит численность своих военных в армейском корпусе у границы с Финляндией, наряду с наращиванием оперативно-тактической группировки ВС РФ.

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Альянса.

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Финляндия выбирает между НАТО и Россией?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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