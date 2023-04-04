Financial Times: Украина лишится территорий по итогу мирных переговоров

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Financial Times сообщает, что Украина лишится территорий по итогу мирных переговоров.

Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование украинского конфликта.

"Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины", — отметил эксперт в статье для Financial Times.

По его мнению, Киеву пора признать часть своих бывших территорий российскими. Это, по словам Гаццини, поможет преодолеть международный кризис.

"Такой вариант может косвенно отвечать интересам всех сторон", — подчеркнул Гаццини.

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