Пресс-секретарь Белого дома: Байдену неинтересен суд над Трампом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президенту Джо Байдену неинтересен суд над Дональдом Трампом.

Отвечая на вопросы журналистов, Жан-Пьер сказала, что Байден знает о предъявленных обвинениях своему предшественнику. Однако, по её словам, что арест Трампа — это не то, на чём сосредоточен президент США.

"Послушайте, президент собирается сосредоточиться на американском народе, как он делает каждый день. Это (Арест Трампа — Прим. Ред.) не то, на чём он сосредоточён", — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-пьер в ответ на вопрос корреспондента CNN.

Жан-Пьер добавила, что когда у Байдена будет свободное время, он посмотрит новости и узнает о происходящем. Также она сказала, что президент не знал заранее об аресте Трампа.

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