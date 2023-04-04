Кива: Трамп арестован! Теперь он точно станет президентом США

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Арестом Дональда Трампа нынешний президент Соединённых Штатов Джозеф Байден профессионально уничтожил себя и блестяще возвеличил собственного предшественника.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

"Трамп арестован! Теперь Дональд точно станет президентом, даже того, что может остаться от Америки, — в частности, заявил экс-нардеп.

Напомним, сегодня арестовали бывшего лидера США. Сам Трамп в связи со своим арестом заявил, что не может поверить, что "такое происходит в Америке".

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