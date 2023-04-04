Арестом Дональда Трампа нынешний президент Соединённых Штатов Джозеф Байден профессионально уничтожил себя и блестяще возвеличил собственного предшественника.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"Трамп арестован! Теперь Дональд точно станет президентом, даже того, что может остаться от Америки, — в частности, заявил экс-нардеп.
Напомним, сегодня арестовали бывшего лидера США. Сам Трамп в связи со своим арестом заявил, что не может поверить, что "такое происходит в Америке".
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.