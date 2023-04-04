Немецкий волонтёр Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии

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Немецкий волонтёр Николай Фаст боится возвращаться из Донбасса домой из-за спецслужб Германии.

Фаст родился в СССР в Алтайском крае. В 1989 году его семья эмигрировала в Германию. После начала СВО на Украине Николай начал заниматься доставкой гуманитарной помощи людям, которые пострадали от киевского режима. У Фаста есть своя волонтёрская группа, участники которой помогают поддерживать в порядке памятники времён Великой Отечественной войны на немецкой земле.

Сейчас Фаст находится в Донбассе и боится возвращаться в Германию из-за возможного преследования со стороны немецких спецслужб. Спецслужбы заинтересовались волонтёром после поездок с гуманитарными грузами в ДНР, пишут РИА Новости. По словам Фаста, у него в квартире уже был проведён обыск, а несколько его друзей были арестованы за помощь России.

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