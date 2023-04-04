Польские фермеры недовольны предстоящим визитом Владимира Зеленского в Варшаву из-за избытка украинского зерна в Европе, сообщает EADaily.
Возмущение работников сельского хозяйства Польши связано с тем, что украинское зерно беспошлинно поступает в Европу, поэтому польские злаки трудно реализовать. Для компенсации ущерба правительство Польши пообещало фермерам выплатить субсидии на сумму 600 миллионов злотых.
Польские аграрии предупредили о том, что визит украинского президента в Польшу может быть испорчен протестами.
"Варшаве следует переосмыслить этот вопрос. Если министр хочет испортить себе среду (день визита украинского лидера в Варшаву, — прим. ред) в столице, мы можем это устроить", — пригрозил глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.
Зеленский должен посетить Польшу с официальным визитом по приглашению президента Анджея Дуды 5 апреля.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.