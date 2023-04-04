Подберёзкин назвал уничтожение 30 натовских офицеров "Кинжалом" серьёзным ударом по ВСУ

1:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Греческие журналисты сообщили, что в подземном штабе, по которому был нанесён мощный удар ракетой "Кинжал", размещались официальные лица НАТО. По некоторым данным, там находились около 300 человек, 30-40 из которых погибли. Однако Запад так и не подтвердил смерть своих офицеров. По мнению военного эксперта Алексея Подберёзкина, игнорирование подобных событий является обычной тактикой США и Европы.

"Опровергнуть это на Западе тоже не могут. Потому что сотни людей были прямыми, а тысячи — косвенными свидетелями произошедшего. Этого не спрячешь", - отметил он в интервью изданию "Украина.ру".

Аналитик отметил, что уничтожение крупной базы НАТО повлечёт за собой колоссальные последствия не только для украинской армии, но и для всех сил альянса. В штабе находились ключевые военные советники Запада, напрямую участвующие в конфликте.

"Эта информация проходит в Вашингтон, но публично не признается", — подчеркнул Подберёзкин.

По мнению эксперта, в подземном бункере размещались польские и британские офицеры. Среди американцев там могли быть несколько советников, полагает Подберёзкин.

Когда ВСУ потерпят поражение в ходе своего наступления, Запад окажется перед выбором: переговоры с Москвой, эскалация или расширение невоенной составляющей конфликта, считает аналитик.

"У нас с ними — экзистенциальное противоборство. Мы для них никогда не были друзьями. Это никогда не заканчивалось и не закончится", — заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.