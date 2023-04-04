Греческие журналисты сообщили, что в подземном штабе, по которому был нанесён мощный удар ракетой "Кинжал", размещались официальные лица НАТО. По некоторым данным, там находились около 300 человек, 30-40 из которых погибли. Однако Запад так и не подтвердил смерть своих офицеров. По мнению военного эксперта Алексея Подберёзкина, игнорирование подобных событий является обычной тактикой США и Европы.
"Опровергнуть это на Западе тоже не могут. Потому что сотни людей были прямыми, а тысячи — косвенными свидетелями произошедшего. Этого не спрячешь", - отметил он в интервью изданию "Украина.ру".
Аналитик отметил, что уничтожение крупной базы НАТО повлечёт за собой колоссальные последствия не только для украинской армии, но и для всех сил альянса. В штабе находились ключевые военные советники Запада, напрямую участвующие в конфликте.
"Эта информация проходит в Вашингтон, но публично не признается", — подчеркнул Подберёзкин.
По мнению эксперта, в подземном бункере размещались польские и британские офицеры. Среди американцев там могли быть несколько советников, полагает Подберёзкин.
Когда ВСУ потерпят поражение в ходе своего наступления, Запад окажется перед выбором: переговоры с Москвой, эскалация или расширение невоенной составляющей конфликта, считает аналитик.
"У нас с ними — экзистенциальное противоборство. Мы для них никогда не были друзьями. Это никогда не заканчивалось и не закончится", — заключил эксперт.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.