Libya Update News: Вашингтон пытается противостоять российской экспансии в Ливии

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Америка представила мирный план для Ливии, охватывающий десять будущих лет. Однако эксперты считают его невнятным и созданным исключительно для того чтобы противостоять экспансии России в регионе.

Более десяти лет тому назад стараниями Америки в Ливии был уничтожен режим Муаммара Каддафи. С тех пор страна погрузилась в череду локальных конфликтов, гражданских войн, терактов и всплесков преступности. 24 марта президент Байден передал Конгрессу "десятилетний стратегический план" по предотвращению конфликтов и обеспечению стабильности во многих странах, включая и Ливию. Однако данный план в отношении Ливии направлен на обеспечение стратегических выгод и интересов Вашингтона и его союзников, главным из которых является прекращение российской экспансии и сохранение доступных источников энергии, как пишет Libya Update News.

Первая цель плана состоит в том, чтобы Ливия "установила избираемую демократическим путём, стабильную политическую систему с участием всех представителей общества". Вторая цель — интеграция в национальную структуру "исторически маргинализированного Юга", что привело бы к объединению и обеспечению безопасности южной границы. Третья цель — "продвижение к контролируемому гражданскими лицами объединённому военному аппарату и службам безопасности с монополией на законное применение силы". Наконец, четвёртая цель в том, чтобы "экономическая и деловая среда Ливии способствовала устойчивому и справедливому экономическому росту, уменьшению коррупции" и позволяла лучше управлять доходами.

Данный десятилетний план вовсе не считается новым, его неоднократно озвучивал в 2022 посол США в Ливии Ричард Норланд. Ливийские политологи уже тогда называли такой план расплывчатым, не имеющим чёткого графика и этапов. По мнению политологов, реальная цель Вашингтона — положить конец российскому влиянию в Ливии и не допустить, чтобы оно превратилось в стартовую площадку для экспансии Москвы в Африке.

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