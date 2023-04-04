Маркелов рассказал о новой тактике разрушения России: у Киева появился шанс

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Власти Украины осознали, что Россию не получится разрушить извне и перешли к новой тактике. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов, комментируя убийство военного журналиста Владлена Татарского в эфире телеканала "Царьград".

По мнению эксперта, теперь шанс одолеть Россию у Киева появился, и пользоваться им он будет всё активнее.

Эта тактика состоит в том, чтобы разрушать РФ изнутри, а в качестве мощнейшего инструмента киевское руководство выбрало терроризм, объяснил аналитик.

"Их идея состоит в том, чтобы разобщать наш народ, ссорить, наносить болезненные удары по русским не только на линии боевого соприкосновения, но и в нашем глубоком тылу", — заключил собеседник издания.

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