FT: в НАТО признали, что пока игнорируют заявку Украины на присоединение к альянсу

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

В НАТО признали, что заявка Украины с просьбой принять её в состав альянса до сих пор лежит на столе. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на анонимный источник в дипломатических кругах.

По информации газеты, руководство НАТО не сможет предложить Украине членство в военным блоке в ближайшее время, в том числе из-за нехватки финансирования.

"Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — сказал дипломат.

При этом он допустил, что НАТО продолжит выстраивать тесные отношения с Украиной.

Как подчёркивается в материале, украинские чиновники недовольны позицией альянса. Замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига отметил в интервью изданию, что Киев хочет получить от НАТО конкретные гарантии безопасности. Он также добавил, что Украина будет добиваться рассмотрения заявки о присоединении к военному блоку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.