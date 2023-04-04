NYT: бюджет США на военную помощь Украине закончится к сентябрю 2023 года

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Сейчас время имеет решающее значение для Киева, поскольку бюджет США на военную помощь будет исчерпан к сентябрю. Об этом заявили эксперты американского издания The New York Times. Вашингтон будет продолжать финансирование только в том случае, если Украине удастся захватить значительные территорию в ходе предстоящего наступления.

"Успех вряд ли гарантирован. Союзники медлили с отправкой оружия, а солдатам приходилось довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики", — отмечается в материале.

Последний транш артиллерийских снарядов и ракет, отправленный на в качестве военной помощи Киеву, был "последней отчаянной попыткой" помочь Владимиру Зеленскому.

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