Президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправятся к лидеру Китая Си Цзиньпину с ультиматумом.
Как сообщил обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, эта встреча войдёт в историю как очень знаковая, но "абсолютно провальная".
"На тактическом уровне европейцы надеются уговорить Пекин надавить на Москву и стать посредником в урегулировании украинского конфликта. Безумие?" — написал журналист.
Он добавил, что Макрон действительно хочет предпринять попытку заставить Си Цзиньпина не сближаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а вместо этого проявлять большую инициативу по украинскому вопросу. Однако обозреватель подчеркнул: даже Белый дом сомневается "в успехе этого предприятия".
Акопов назвал намерения главы Франции наивными. Он считает, что Париж хочет сохранить взаимовыгодные отношения с Пекином на фоне стремления Европы встроиться в политику Запада по сдерживанию Китая.
По мнению журналиста, переговоры в Китае будут бессмысленными, ведь Брюссель "поставил крест" на продуктивном диалоге с Пекином и перешёл к конфронтации с ним. Историкам в будущем придётся разбираться в причинах "самоубийственного" поведения ЕС, резюмировал автор материала.
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