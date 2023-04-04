РИА Новости: европейцы едут к лидеру Китая Си Цзиньпину с ультиматумом

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Президент Франции Эммануэль Макрон и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправятся к лидеру Китая Си Цзиньпину с ультиматумом.

Как сообщил обозреватель РИА Новости Пётр Акопов, эта встреча войдёт в историю как очень знаковая, но "абсолютно провальная".

"На тактическом уровне европейцы надеются уговорить Пекин надавить на Москву и стать посредником в урегулировании украинского конфликта. Безумие?" — написал журналист.

Он добавил, что Макрон действительно хочет предпринять попытку заставить Си Цзиньпина не сближаться с президентом РФ Владимиром Путиным, а вместо этого проявлять большую инициативу по украинскому вопросу. Однако обозреватель подчеркнул: даже Белый дом сомневается "в успехе этого предприятия".

Акопов назвал намерения главы Франции наивными. Он считает, что Париж хочет сохранить взаимовыгодные отношения с Пекином на фоне стремления Европы встроиться в политику Запада по сдерживанию Китая.

По мнению журналиста, переговоры в Китае будут бессмысленными, ведь Брюссель "поставил крест" на продуктивном диалоге с Пекином и перешёл к конфронтации с ним. Историкам в будущем придётся разбираться в причинах "самоубийственного" поведения ЕС, резюмировал автор материала.

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