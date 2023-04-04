В Словакии Кутузова приравняли к коммунистам и назвали "представителем советского режима"

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В министерстве обороны Словакии намерены переименовать улицу Михаила Кутузова в одном из районов Братиславы. Так, согласно информации, по мнению словаков, она названа именем "представителя советского режима с 1939 по 1945 год", передаёт EADaily.

Кстати, именно на улице, названной в честь великого русского полководца, расположены штаб-квартира Департамента внутренних дел и Генерального штаба Вооружённых сил Словакии.

"Недопустимо называть улицу или иное общественное пространство именем представителей советского режима с 1939 по 1945 год или другого режима, основанного на фашистской идеологии или нацистской идеологии, или режима, основанного на коммунистической идеологии", — заявили в Минобороны страны.

Отметим, что русский полководец, генерал-фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов родился в 1745 году и скончался в 1813-ом.

Примечательно, что депутаты на полном серьёзе намерены рассмотреть документ и передать в городское управление.

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