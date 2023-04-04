Экс-министр обороны Польши: Варшаве не дают "технику мечты" взамен поставленной Киеву

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Польша отдала Киеву почти 25 процентов своей тяжёлой техники, но взамен получила устаревшие образцы, посетовал экс-министр обороны страны Януш Земке.

Как подчеркнул Земке, Варшава не получила от союзников "технику мечты".

"Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Её придётся подождать около трёх-четырёх лет", — пояснил экс-министр обороны Польши в беседе с RMF24.

Кроме того, как подчеркнул бывший командующий, Варшаве необходимо заострить внимание на оснащении флота, так как Польша — "морская страна". Однако ресурсов на это у страны нет.

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