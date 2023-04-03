Депутат "Альтернативы для Германии" Петр Быстрон в новом интервью напомнил о больном бюргерам — о прошлом их страны, а также о том, что оно плохо сочетается с поставкой Незалежной танков. Тем более, уверен политик, против русской армии они всё равно бессильны.

"Как парламентская группа, мы неоднократно отклоняли этот вопрос (поставок танков) по ряду причин. Исторически для Германии и по традициям немецкой внешней политики совершенно неуместно поставлять оружие в районы, находящиеся в зонах боевых действий, да и с военной точки зрения это бессмысленно, потому что при количестве танков в несколько тысяч, имеющихся в распоряжении русских, эти 18 танков абсолютно ни к чему. Они не могут привести к изменению ситуации, а просто для того, чтобы сделать жест.

На карту поставлено слишком много жизней. И мы видим, что эти поставки оружия имеют только одну цель — утилизировать старое военное оборудование на Украине, чтобы можно было закупить в Германии новое американское оружие. Конечно, это ещё один фактор эскалации в отношениях с Россией, но я не знаю, что ещё можно сделать, ведь отношения полностью разрушены", — отметил политик.