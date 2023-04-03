Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации"

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо посоветовал Киеву "готовиться к эвакуации".

Сальдо поспешил опровергнуть заявления Киева о подготовке ВС РФ к эвакуации из Скадовского района. Более того, он посоветовал ВСУ самим готовиться к эвакуации, потому что в планах у российских войск возвращение правого берега Херсона.

"Эти комедианты не могут победить нас в бою — поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

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