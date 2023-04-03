Немецкие СМИ: российская секта захватывает умы жителей Германии

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В Германии, по данным немецких СМИ, в тренде некое движение "Анастасия", у которого уже сотни последователей, в том числе даже в Австрии.

Сторонники "культа" являются, по сути, фанатами писателя Владимира Мегре и верят в мистические способности сибирской отшельницы Анастасии. Увлёкшиеся бюргеры горят желанием обосноваться подальше от городов, ближе к природе.

Ведущие эксперты в Германии уже приписали движению расизм, антисемитизм, а также почему-то "антизападные настроения". Испугавшись нового веяния, Euronews даже подстелил соломку — слепил репортаж про ярого фанатика русской секты — Нормана Косина, переехавшего из Германии на юг Австрии, дабы вдали от шума цивилизации организовать "пространство любви". Изрядно хиппи напугал некоторых немцев!

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