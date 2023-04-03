Пьяный боевик ВСУ оказался в центре скандала из-за конфликта в спа-отеле в Буковеле

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Украинский военнослужащий, проходящий реабилитацию на курорте в Буковеле, оказался втянутым в скандал с клиентом одного из спа-отелей. Об этом пишет издание "Страна".

Нетрезвый боевик ВСУ поссорился с отдыхающим из-за русского языка. Он опубликовал видео, на котором его оскорбляет гость отеля, советуя возвращаться обратно в Бахмут (Артёмовск).

Инициатором стычки был солдат, который приставал к постояльцам и требовал от них не говорить по-русски, заявила супруга отдыхающего. Девушка также добавила, что всушник был пьян и провоцировал их на скандал, предлагая уехать в Россию.

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