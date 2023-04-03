Совбез Белоруссии: проверка боеготовности армии включит перевод в режим военного времени

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что проверка боеготовности ВС Белоруссии будет включать перевод соединения в режим военного времени и призыв военнообязанных.

"Проверка будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности", — приводит слова Вольфовича пресс-служба белорусского МО.

Ранее стало известно, что в армии Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боеготовности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.