Госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что проверка боеготовности ВС Белоруссии будет включать перевод соединения в режим военного времени и призыв военнообязанных.
"Проверка будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности", — приводит слова Вольфовича пресс-служба белорусского МО.
Ранее стало известно, что в армии Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боеготовности.
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