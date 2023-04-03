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Совбез Белоруссии: проверка боеготовности армии включит перевод в режим военного времени

0:34
Мир

Госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что проверка боеготовности ВС Белоруссии будет включать перевод соединения в режим военного времени и призыв военнообязанных.

Совбез Белоруссии: проверка боеготовности армии включит перевод в режим военного времени

"Проверка будет носить длительный характер и затрагивать различные полигоны и участки местности", — приводит слова Вольфовича пресс-служба белорусского МО.

Ранее стало известно, что в армии Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боеготовности.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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