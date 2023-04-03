Украина начинает масштабное контрнаступление, за которым следит весь мир. Однако администрация Байдена пытается ограничить направление этих ударов.
Джо Байден косвенно соблюдет те красные линии, которые установил российский президент Владимир Путин в отношении Крыма. Американская администрация направляет масштабное контрнаступление ВСУ на территорию Донбасса, но не на Крымский полуостров. Отказывая Украине в возможности наносить глубокие удары за счет поставок ракет ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F16, Байден, вероятно, пытается ограничить наступательные возможности этой страны только одним направлением.
Очевидно, что Белый дом опасается эскалации между США и Москвой. По мнению издания Washington Examiner, "бряцающий ядерным оружием" президент России Владимир Путин всё-таки производит впечатление на Байдена. Он уже приостановил участие страны в новом Договоре о сокращении ядерных вооружений СНВ. А теперь собирается передать тактическое ядерное оружие Беларуси. Российские сухопутные войска вместе с ЧВК "Вагнер" уязвимы в Артёмовске и других местах на Донбассе, они несут "большие потери", по данным издания. Однако если Украина будет наступать только здесь, это не приведёт к победе. Также вряд ли это заставит Россию сесть за стол переговоров, как полагает нынешний председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
Ни Путин, ни Зеленский не проявляют заинтересованности в урегулировании конфликта путём мирных переговоров, а уровень доверия с украинской стороны отсутствует. У Вашингтона остаётся мало времени, Зеленский теперь может вступить в полноценный бой и изгнать российские силы со всей территории своей страны, включая Крым. Для этого Киеву нужны полноценные поставки вооружений из США.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.