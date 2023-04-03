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Китай более не считает Курильские острова частью Японии — позиция изменилась

1:38
Мир

Москва и Пекин ещё более сблизились, как отмечают в Японии. Это произошло благодаря изменению позиции Поднебесной по принадлежности Курильских островов.

Китай более не считает Курильские острова частью Японии — позиция изменилась

Ещё в 1964 году на фоне резкого ухудшения советско-китайских отношений после XX и XXII "антисталинских" съездов КПСС Мао Цзэдун решил признать Курильские острова территорией Японии. Впоследствии данная тема в отношениях между СССР, а потом Россией и Китаем никогда более не поднималась. Но во время недавнего приезда в Москву председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай изменил свою позицию по Курильским островам на полностью нейтральную. Она не признает однозначного территориального суверенитета ни одной из стран над островами.

Японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные информированных источников из КНР пишет, что эта позиция ещё более сблизила Москву и Пекин. Сейчас, в условиях международной изоляции России, это сближение достигло беспрецедентного уровня. Также агентство сообщает, что Россия предложила КНР льготные условия по инвестициям в Курильские острова, которые считаются особой экономической зоной.

Поскольку Япония рассматривает эти острова как свою территорию, экономическая деятельность Китая здесь явно может привести к резкому ухудшению отношений между КНР и Страной восходящего солнца. Официального заявления правительства КНР по данному вопросу пока не было.

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Потеряем Горное — потеряем Курилы
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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