Песков сообщил о причастности украинских спецслужб к теракту в Петербурге

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

За взрывом в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, могут стоять украинские спецслужбы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти оценивают взрыв как теракт.

"Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта — естественно, это является терактом", — сказал Песков журналистам.

2 апреля в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв, унёсший жизнь военкора Владлена Татарского. Одна их посетительниц передала Татарскому в качестве подарка статуэтку, в которой было взрывное устройство, сработавшее через несколько минут после вручения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.