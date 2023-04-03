За взрывом в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, могут стоять украинские спецслужбы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти оценивают взрыв как теракт.
"Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планированию этого теракта — естественно, это является терактом", — сказал Песков журналистам.
2 апреля в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной прогремел взрыв, унёсший жизнь военкора Владлена Татарского. Одна их посетительниц передала Татарскому в качестве подарка статуэтку, в которой было взрывное устройство, сработавшее через несколько минут после вручения.
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