Путешественник во времени Аларик предрёк гибель сотен тысяч американцев летом 2023 года

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Так называемый путешественник во времени Эно Аларик убеждён, что 2023 год будет особенно жестоким. По его словам, летом на территории США произойдёт извержение супервулкана, после чего погибнут "сотни тысяч" человек.

"Дым и пепел закроют небо над всей территорией США", — цитирует предсказание гостя из будущего издание Daily Star.

Более того, согласно пророчеству Аларика, 4 апреля во льдах будет обнаружена бубонная чума, которой заразятся более 50 тысяч человек. В мае археологи найдут сохранившееся яйцо динозавра, а в июне произойдёт мегаземлетрясение, после чего в океане появится впадина глубже Марианской. Из недр земли выйдут существа, которые ранее считались вымершими, заявил пророк.

Мнение пользователей Сети в отношении предсказания Аларика разделилось: одни комментаторы убеждены, что лето будет напряжённым, другие заявили, что ничего из перечисленного не произойдёт.

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