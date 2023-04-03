РИА Новости: двадцатилетние люди на Украине почти закончились

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что украинцы будут сражаться "до последней капли крови". Президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на слова своего лондонского куратора, однако что-то пометил в своём блокноте. Сейчас глава киевского режима выполнят приказ британского политика с поразительной точностью. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в материале для РИА Новости.

Более того, западные журналисты процитировали экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, который призвал обратить внимание на демографическое дерево страны, поскольку на территории Незалежной практически не осталось людей двадцатилетнего возраста. В 2022 году численность молодых украинцев составляла около 200 тысяч человек. Однако данные ООН за 2023 год шокируют: девушек осталось всего лишь 50 тысяч, парней — 60 тысяч.

"Причём составители таблиц подчеркивают, что они не берут во внимание изменения границ Украины за последние годы и фактически не учитывают военных потерь. То есть за основу взяты гораздо более завышенные показатели довоенной численности населения Украины — более 40 миллионов человек, хотя даже украинские чиновники ещё до СВО признавали, что на деле там проживает порядка 30 миллионов", — отметил Корнилов.

Политолог подчеркнул, что военные потери в таблицах ООН указаны довольно приблизительно. В статистике можно увидеть только официальные данные миграционного учёта, поэтому если к этим показателям приложить ещё потери ВСУ на фронте, то результаты будут ещё более шокирующими.

"Можно смело делать вывод: двадцати-двадцатипятилетние парни и девушки на Украине фактически закончились! А это — самый репродуктивный возраст", — заявил Корнилов.

Он отметил, что Зеленский любыми способами выполняет приказ Джонсона и воюет "до последнего украинца". Такие темпы падения численности молодых людей говорят о том, что Украина лишается будущего, считает политолог.

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