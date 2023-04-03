Политолог назвал пиар-акцией обещание Запада нарастить производство боеприпасов для Киева: дадут крохи

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Все обещания Запада нарастить производство боеприпасов для ВСУ — пиар-акция, которая "закончится ничем", заявил политолог Александр Асафов. По его словам, даже если партнёры киевского режима и развернут масштабный конвейер по снарядам.

Ранее западные политики пообещали Незалежной поставить в течение года более миллиона боеприпасов. Однако вопрос о том, кто будет инвестировать производство, остался открытым.

"Это звучит так, что Евросоюз действительно решил выделить деньги на боеприпасы, но только их негде взять. Это высказывание спекулятивное и находится лишь в информационном поле", — пояснил Асафов "Украине.ру".

Как пример, политолог привёл ранее озвученный ленд-лиз для Киева в 44 миллиарда долларов. По его словам, вероятно, что из этих денег Киев мало, что увидит.

"Это обсуждается всерьёз как ленд-лиз, который дойдёт до Украины, хотя там дадут какие-то крохи", — резюмировал Асафов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.