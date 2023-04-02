ТСН.ua: сотни украинцев еженедельно ездят из Киева в Москву, несмотря на закрытую границу

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Несмотря на закрытую границу, пассажирское сообщение с Россией фактически открыто. Автобусы из Киева, Львова, Днепропетровска и других областных центров Украины несколько раз в неделю отправляются в Москву и обратно. Об этом пишет украинское издание ТСН.ua.

Журналисты выяснили, что найти автобус в Россию можно в соцсетях. Стоимость билета от 250 до 350 долларов в зависимости от перевозчика.

Никакой сложной схемы здесь нет: пассажир садится на Украине на автобус, направляющийся в Польшу, а уже в Варшаве пересаживается на прямой рейс до Москвы. Едет он через Литву и Латвию.

Как заверил один из перевозчиков, проблем при пересечении границы не бывает. Другой также подтвердил его слова, заметив, что только в один из последних дней в Москву ехало 20 человек, а 24 обратно.

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