Маск: новостная лента The New York Times напоминает диарею

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Американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство материалами, публикуемыми в издании The New York Times.

По мнению гендиректора компании SpaceX и Tesla, мало того, что статьи издания являются откровенной пропагандой, так они ещё и откровенно неинтересны, а их новостная лента вообще похожа на диарею.

Миллиардер посоветовал изданию внимательнее относиться к выбору статей для публикации, если его представители хотят, чтобы их читали.

"Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна. Кроме того, их лента — это Twitter-аналог диареи. Она нечитабельна. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи", — написал Маск в Twitter*.

Предприниматель добавил, что имеет в виду не только The New York Times, но и другие американские издания.

Ранее Маск уже критиковал публикации NYT, назвав их "хаотичными" и предсказав изданию масштабные проблемы из-за качества материалов.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

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