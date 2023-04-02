CCTV: Минобороны Китая потребовало от военных не бояться вида крови

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В Минобороны Китая приняли решение снизить требования по росту, весу и другим показателям здоровья для тех специалистов, которые нужны в подразделения Народно-освободительной армии (НОАК) в срочном порядке.

"Армия отбирает и набирает офицеров, срочно необходимых для подготовки к войне и боевым действиям", — отмечается на сайте государственного Центрального телевидения Китая (CCTV).

По данным военного ведомства, перечисленные показатели не влияют на ход военных операций, поскольку технологии и медицина находятся на высоком уровне. Однако одним из главных условий вступления в ряды НОАК является отсутствие страха крови.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил завершить модернизацию китайских войск к 2027 году, чтобы НОАК стала армией "мирового класса".

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