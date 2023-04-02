Распространение тактического ядерного оружия в Восточной Европе губительным образом скажется на безопасности региона, потому Запад должен приложить все силы, чтобы этого не допустить.
Таким образом экс-советник главы Генерального штаба Войска Польского генерал-майор Богуслав Пацек прокомментировал новость о планах Москвы передать ядерное оружие Белоруссии. Он добавил, что дипломатическими мерами западным странам не обойтись.
"Одними требованиями, направленными на Россию, ничего не добиться. Не помогут и резолюции ООН. Путин больше никого не слушает. Он реагирует только на силовые аргументы", — заявил Пацек в интервью польскому изданию Fakt.
Генерал уверен, что появление тактических ядерных ракет в Белоруссии несёт угрозу для соседей республики, а потому Запад должен реагировать незамедлительно.
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