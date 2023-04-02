Associated Press: если Киев не начнёт побеждать, Запад больше не даст оружия Украине

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Новая фаза украинского конфликта начнётся уже в ближайшие недели, но ВСУ могут остаться без оружия, если не добьются прогресса на поле боя, уверен американский аналитик Барри Хэттон.

Страны НАТО передали Украине большое количество западного вооружения, при помощи которого Киев так и не смог оттеснить российские силы, напомнил он.

"Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники не захотят отправлять ему дополнительное дорогостоящее военное оборудование", — пишет специалист в издании Associated Press.

Он отметил, что ставки сторон сейчас высоки, так как поражение Украины обернётся глобальными последствиями для европейской безопасности, "как мы в настоящее время её понимаем".

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