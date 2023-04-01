Хазин: США провоцируют Китай на полномасштабную войну с НАТО

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Полномасштабная война между Североатлантическим альянсом и Китаем — вопрос ближайших лет, уверен российский аналитик Михаил Хазин.

Вашингтону необходимо отвлечь Пекин и не дать воспользоваться разногласиями Белого дома и Брюсселя, добавил он.

Для этого Соединённые Штаты станут разжигать локальные конфликты в соседних с КНР государствах, чтобы затем вмешаться и одним ударом захватить китайские военные базы в Юго-Восточной Азии.

"Американцы будут зажигать Мьянму, Лаос, Камбоджу. Они будут ограничивать Китай по дуге", — пояснил экономист в интервью изданию "Царьград".

Также, отметил Хазин, США могут поддержать соперников КНР, в одностороннем порядке признав суверенитет противников Пекина над спорными территориями.

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