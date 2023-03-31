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Пилько: "Окружение Байдена — это реальные отморозки"

1:35
Мир

Сегодня стало известно, что против Дональда Трампа заведут уголовное дело. Экс-президента США обвиняют в выплате огромной суммы денег актрисе, с которой политик якобы состоял в отношениях. Поскольку деньги были незаконно оформлены в отчётности, то формально Трамп нарушил законодательство штата Нью-Йорк. Как считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, дело против Трампа ещё здорово аукнется администрации Байдена.

Пилько: "Окружение Байдена — это реальные отморозки"

Как пишет в своём Telegram-канале историк, видимо, команда Байдена таким образом решила не допустить своего оппонента до выборов, ведь если не они, то в случае победы на выборах Трамп сам отправит их за решётку.

"Окружение Байдена — это реальные отморозки, которые не остановятся ни перед чем. И лучшим тому свидетельством является диверсия на "Северных потоках". Никакие массовые протесты их не остановят, они будут идти до конца и в случае необходимости отдадут приказ о ликвидации Дональда Трампа.

Другое дело, что вся эта ситуация происходит во внешнеполитическом поле США. И провоцирует ещё более глубокий раскол в американском обществе. С точки зрения национальных интересов России на данный момент — это благоприятная ситуация. Америку лихорадит и чем ближе к ноябрю 2024 года — тем сильнее", — отмечает Пилько.

Так что украинский фактор постепенно уходит из американской внутренней повестки.

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Трамп рассказал, кто мешает дружбе России и США
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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