В КНР появились беспилотные автомобили

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Технологический прогресс стремительно продвигается вперёд, и теперь в столице КНР разрешена эксплуатация беспилотных автомобилей без контролеров безопасности. Первая партия из двух таких машин, которые управляются Baidu и стартапом Pony.ai, получила одобрение после завершения трёхмесячной тестовой программы, в ходе которой были проработаны различные сценарии. Они включали сложные манёвры на перекрёстках, узких проездах и в экстремальных погодных условиях, пишут argumenti. ru.

Эти беспилотные автомобили могут стать частью повседневной жизни людей не только в Китае, но и по всему миру. Согласно новому разрешению, Baidu и Pony.ai теперь могут осуществлять беспилотные поездки на территории общей площадью 60 кв. м. в столичной зоне.

Жители Пекина могут вызывать беспилотные машины с помощью мобильных приложений. Это позволяет воплотить в реальность то, что когда-то было только предметом научной фантастики.

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